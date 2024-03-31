Ordu\'da İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz Önde

31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.40 itibarıyla Ordu'da oyların yüzde 29,03'ü sayıldı. Ordu'da yüzde 38,38 ile İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz, birinci sırada bulunuyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
İYİ Parti yüzde 38.49, AK Parti yüzde 37,65, CHP yüzde 20,45, YRP yüzde 2,84
Ordu'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
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Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtarlık seçimlerinde aday olan Mustafa Demir, kurayla kaybettiği seçimin ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalelere rağmen Demir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'li Tahsin Erdem, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Erdem, Valilik binası önünde kutlama yaptı ve destekçilerine teşekkür etti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak, CHP'nin yeni ruh ve mücadele azmiyle Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir başarı ortaya koyduğunu belirtti.
Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre mevcut Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimi önde götürürken, CHP Kuşadası İlçe Binası önünde toplanan kalabalık kutlamalara başladı.
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