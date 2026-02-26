Ordu'da Jandarma Köpekleri Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadelede - Son Dakika
Ordu'da Jandarma Köpekleri Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadelede

26.02.2026 11:35
Ordu Jandarma, hassas burunlu köpekleriyle uyuşturucudan mayına, arama kurtarmaya kadar etkinlik sağlıyor.

Ordu Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpekleri, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya kadar her alanda güvenlik güçlerinin yardımcısı oluyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamladıktan sonra Ordu'da görevlendirilen 9 hassas burunlu köpek, katıldıkları çalışmalarda jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 9 hassas burunlu köpek, bir yandan insan hayatının kurtarılmasında diğer yandan ise kolluk kuvvetlerinin suçlularla mücadelesinde başarılara imza atıyor.

Jandarma ekipleri mayın aramada "Ayaz", bomba aramada "Amber" ve "Tandır", uyuşturucu aramada "Zembil", "Zerk" ve "Efor", arama kurtarmada "Cingöz", iz takipte "Diken", erzak tespitinde ise "Çuka" isimli köpekleri kullanıyor.

Alanında uzman köpekler, hassas burunlarıyla araç, arazi, konut, iş yeri ve metruk binalarda yaptıkları aramalarda, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya her alanda güvenlik güçlerine destek oluyor.

Hassas burunları, insanlara göre 55 kat daha fazla tat ve koku alma özelliklerine sahip köpekler, operasyonlarda ya da uygulama noktalarındaki denetimlerde gözle görülemeyecek alanlara gizlenmiş uyuşturucu maddeleri kokusundan tanıyarak ortaya çıkartıyor.

Üstün yetenekleri sayesinde insan gücüyle tespit edilmesi zor olan birçok unsuru kısa sürede ortaya çıkarılabilme özelliğine sahip köpekler, hem operasyonel başarıyı artırıyor hem de personelin can güvenliğine önemli katkı sağlıyor.

Özel eğitimli köpekler, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması faaliyetlerinin vazgeçilmezi olurken, suçla mücadelede etkinlik ve caydırıcılığı önemli ölçüde artırıyor.

Bu kapsamda, görev köpeklerinin eğitim, bakım ve operasyonel kullanımlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Eğitmenleri tarafından zorlu görevlere hazırlanan köpekler, İl Jandarma Komutanlığı köpek eğitim parkuru ve arazide günlük eğitimlerini alarak her an göreve hazır tutuluyor.

Son bir yılda köpeklerin de katıldığı operasyonlar

Uyuşturucu aramada "Zembil", "Zerk" ve "Efor" isimli köpekler son bir yılda 30 kilo 282 gram kubar esrar, yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 722 uyuşturucu hap, 3 bin 291 kök kenevir ile 10 gram esrarın ele geçirilmesinde etkin rol üstlendi.

İz takipte kullanılan "Diken" adlı köpek ise kayıp 13 kişinin sağ bulunmasını sağladı.

Bomba ve mayın aramada kullanılan "Amber", "Tandır" ile "Ayaz" da 2 uzun namlulu silah, 2 av tüfeği, 5 tabanca ile 890 merminin ele geçirilmesine katkı sundu.

Öte yandan jandarmanın görev köpeklerinin büyük çoğunluğunu, dayanıklılığı, zekası, çeviklik seviyesi ve eğitime yatkınlığı ile bilinen Belçika Malinois cinsi köpekler oluşturuyor.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Jandarma, Güvenlik, Güncel, Ordu, Son Dakika

