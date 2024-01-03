Ordu\'da Kadınlar Su Kabağından Hediyelik Eşya Üretiyor

Ordu'da kadınlar, su kabağından çeşitli hediyelik dekoratif eşya üretiyor.

Altınordu Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katılan kadınlar, su kabağından lamba, abajur, avize, vazo, çanta, saksı, kuş yuvası gibi hediyelik eşya yapmayı öğreniyor.

Usta öğretici Metin Baş, AA muhabirine, Ordu'da 3 yıldır devam eden kursa talebin yüksek olduğunu söyledi.

Kursa daha çok ev hanımları ve emekli kadınların katıldığını belirten Baş, "Öğrencilerimiz çok gayretli çalışıyor. Elleri çok yatkın. Bir ay gibi kısa sürede bu kabakları esere dönüştürebiliyorlar." dedi.

Baş, kursta üretilen eserlerle sergi açtıklarını ifade ederek, "Kursiyerlerimiz isterlerse satış yapabiliyor. Eserlerimizin fiyatı 500 liradan başlıyor. Kursiyerlerimiz bu sayede aile bütçelerine destek oluyor." diye konuştu.

62 yaşındaki Ayten Öztürk, komşusundan aldığı tohumlarla 3 yıl önce su kabağı yetiştirmeye başladığını aktardı.

Daha sonra Altınordu Halk Eğitim Merkezince açılan kursa katıldığını kaydeden Öztürk, "Su kabağını yetiştirmesi ayrı keyifli, sonra bu ürünleri işleyip sanat eserine dönüştürmek ayrı güzel. Yaptığımız eserleri gelire dönüştürmeye başladık." dedi.

Öztürk, tarlasında üretip kursa getirdiği su kabaklarından birçok eşya yapabildiğine işaret ederek, en çok rağbetin lamba ve abajura olduğunu söyledi.

56 yaşındaki Songül Şahin ise kursa arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başladığını belirterek, haftanın belirli günlerinde geldikleri kursun kendilerine çok şey kattığını dile getirdi.

Uzun zamandır kabak yetiştirdiğini anlatan Şahin, "Daha önceleri yetiştirdiğimiz bu kabaklar çürüyüp gidiyordu. Şimdi kurs sayesinde farklı eserleri ortaya çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

60 yaşındaki Hülya Özyılmaz, kurs sayesinde 20 eser ortaya çıkardığını, bunları 500-2 bin lira arasında değişen fiyattan satarak aile ekonomisine katkı sunduğunu kaydetti.