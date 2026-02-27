Ordu'da Kar NEDENİYLE Okullara Ara - Son Dakika
Ordu'da Kar NEDENİYLE Okullara Ara

Ordu'da Kar NEDENİYLE Okullara Ara
27.02.2026 09:55
Yoğun kar yağışı nedeniyle Ordu'daki 13 ilçede okullar ve 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 13 ilçede her derecedeki okullar ile 4 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, İkizce, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime bugün için ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da Kar NEDENİYLE Okullara Ara - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu'da Kar NEDENİYLE Okullara Ara - Son Dakika
