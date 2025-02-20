Ordu'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Güncel

Ordu kar yağışı etkili oluyor

ORDU - Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilin büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ordu ili genelinde beklenen kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren sahil ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası sokak ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 434 iş makinesi ve 615 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen Ordu'da çocukların sabahın ilk saatlerinde sokaklara çıkarak, karın keyfini çıkarttı.

"5 yıldır şehir merkezine kar yağmamıştı"

Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından sahilde yürüyüş yapan Oktay Yapıcı, "Ordu'ya 5 yılın ardından ilk kez kar yağdı. Şehrimiz güzelleşti. Akşam yağdığında da sahilimizde gezeceğiz. Ben devamlı sahilde yürüyorum, karla birlikte daha da güzel oldu" dedi.

Okullardaki kar tatilinin ardından dışarıya çıkarak karın keyfini çıkarttığını söyleyen Ayşenaz Bordanacı (9), "Kartopu oynadım, kardan adam yaptım, oyunlar oynadım" diye konuştu.

İkranur Yüksel (10), kar yağışının kendilerini mutlu ettiği, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

"Kaç gündür dua ediyorduk"

Asiye Çalışkan ise kar yağması için günlerdir dua ettiklerini belirterek, "Kaç gündür bekliyoruz. Bugün de arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz ile oyun oynuyoruz. Kardan adam ve kartopu oynuyoruz. Kaç gündür dua ediyorduk, çok şükür yağdı. Okullar da tatil, karda oynamak eğlenceli" diye konuştu.

Karda oyun oynayan diğer çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdiklerini söylediler.