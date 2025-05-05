Ordu'da Kayıp Gençlerin Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu'da Kayıp Gençlerin Cansız Bedenleri Bulundu

Ordu\'da Kayıp Gençlerin Cansız Bedenleri Bulundu

Gizem Sinanoğlu ve Süleyman Erdoğan, Ordu'da kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulundu.

05.05.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORDU'da kayıp olarak aranırken Küpkaya Kanyonu'nda birer gün arayla cansız bedenleri bulunan Gizem Sinanoğlu (25) memleketi Kastamonu'da, Süleyman Erdoğan (35) ise Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesi Yenisayaca Mahallesi'nde oturan Süleyman Erdoğan ve arkadaşı Gizem Sinanoğlu 30 Nisan'da kayboldu. Yakınların Erdoğan ve Sinanoğlu'na ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları araştırmada 2 Mayıs akşamı Süleyman Erdoğan'a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Ancak Erdoğan ve Sinanoğlu'na ulaşamadı. Yapılan aramalarda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Karama Kurtarma, AFAD ve deniz polisi tarafından 3 Mayıs günü Gizem Sinanoğlu'nun Küpkaya Kanyonu'nda, 5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Dün de Gizem Sinanoğlu'nun bulunduğu noktaya 100 metre mesafede Süleyman Erdoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu'nda Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gizem Sinanoğlu ise dün memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan'nın cenazesi bugün Yenisayaca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, aynı mahallede aile kabristanlığında toprağa verildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Süleyman Erdoğan, Yerel Haberler, Kastamonu, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kaza, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Kayıp Gençlerin Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
Kadıköy’de kazanan Kara Kartal Beşiktaş, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Kadıköy'de kazanan Kara Kartal! Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, bu sezon İstanbul’da derbi kazanamadı Fenerbahçe, bu sezon İstanbul'da derbi kazanamadı
Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’in kendisine verdiği sırrı açıkladı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği sırrı açıkladı
Maça çıkmadan şampiyon oldular Bundesliga’nın en büyüğü Bayern Münih Maça çıkmadan şampiyon oldular! Bundesliga'nın en büyüğü Bayern Münih
Batman Çayı’nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı Batman Çayı'nda piknik yaparken mahsur kalan 25 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş’ı alkışladı Fenerbahçeli taraftarlar, maçın sonunda Beşiktaş'ı alkışladı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 18:50:03. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Kayıp Gençlerin Cansız Bedenleri Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.