Ordu'da Kayıp Gizem'in Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Ordu'da Kayıp Gizem'in Cansız Bedeni Bulundu

Ulubey'de kaybolan Gizem Sinanoğlu'nun cesedi kanyonda bulundu, arama çalışmaları sürüyor.

03.05.2025 17:27
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Ordu'da, yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı 2 kişiden birinin cansız bedeni, kanyonda bulundu.

Ulubey ilçesinde Süleyman E. (35) ve üniversite öğrencisi Gizem Sinanoğlu'nu (25) arama çalışmaları ikinci gününde devam etti.

AFAD koordinasyonunda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 41 personel çalışmalara katıldı.

Süleyman E'nin otomobilinin park halinde bulunduğu Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu mevkisinde arazide arama ve tarama faaliyeti yürütüldü.

Kanyondan akan suda arama yapan dalgıçlar, kadın cesedi buldu. Ekiplerce kıyıya çıkarılan cesedin, Gizem Sinanoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Gizem Sinanoğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdür Vekili Fatih Baycan da çalışmaları takip etti.

Türkcan, gazetecilere, ???????ekiplerin kaybolan Gizem Sinanoğlu'nun cansız bedenine ulaştığını söyledi.

Ekiplerin kanyonda zor şartlarda görev yaptığını belirten Türkcan, çalışmalara yarın devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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