Ordu'da Kayıp İki Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Kayıp İki Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu\'da Kayıp İki Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Ulubey'de kaybolan Süleyman Erdoğan ve Gizem Sinanoğlu için 1 km'lik alanda arama yapılıyor.

02.05.2025 16:30
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'1 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA YAPILIYOR'

Ordu'nun Ulubey ilçesinde haklarında kayıp ihbarı yapılan Ulubey Belediyesi'nde silindir operatörü, evli ve 2 çocuk babası Süleyman Erdoğan ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ulubey Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gizem Sinanoğlu için arama çalışmaları sürüyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, "Dün akşam saat 23.00 itibarıyla alandayız ve hem jandarma hem emniyet hem de AFAD olsun, gönüllü kurtarma ekibi olsun, itfaiyemiz olsun bulunmuş olduğumuz mevkide yaklaşık 1 kilometrelik mesafede bir çalışma yapılıyor. İki genç kardeşimizin sinyalin ilk alındığı yer ve son kapatıldığı yer burası. Bu coğrafyada aramaya devam edeceğiz. Sabırla bekliyoruz, inşallah hayırlısıyla bir haber alırız diye düşünüyorum. Bu bölge en çok akın edilerek gelinen bir yer. Şu ana kadar 500 metre arama alanı bitti. Burada olmasına ihtimal görerek dere yatağına ağ da açıldı. Eğer burada düştüler veya burada başlarına bir hal geldiyse arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Süleyman Erdoğan, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Ulubey, Yaşam, Ordu, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da Kayıp İki Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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