Ordu\'da kaza: Emekli imam hayatını kaybetti

ORDU'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şinasi Şentürk (67) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Mesudiye ilçesi Dereyolu Eymür sapağı yakınlarında meydana geldi. Şinasi Şentürk'ün kontrolünü yitirdiği plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Şinasi Şentürk'ün emekli imam olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.