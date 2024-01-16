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Ordu'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Sürüklenen Kişi Ağaca Tutunarak Ayakta Kalmaya Çalıştı - Son Dakika
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Ordu'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Sürüklenen Kişi Ağaca Tutunarak Ayakta Kalmaya Çalıştı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle kaldırımda yürüyen bir kişi sürüklendi. Ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Ordu\'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Sürüklenen Kişi Ağaca Tutunarak Ayakta Kalmaya Çalıştı
16.01.2024 - 13:20,
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ORDU'nun Akkuş ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle kaldırımda yürüdüğü sırada sürüklenen bir kişi, ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Ordu'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar, birçok ilçede de etkili oldu. Ordu'nun rakımı yüksek ilçelirnden Akkuş'ta saatte 45 kilometre hızla esen rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar ile kaldırım üzerindeki kovalar ve elbise tezgahları uçtu. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise rüzgara kapılarak, sürüklendi. Ağaca tutunarak ayakta kalmaya çalışan kişi, rüzgarın hızını düşürmesi ile yürümeye devan etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Öte yandan olayda yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ordu'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Sürüklenen Kişi Ağaca Tutunarak Ayakta Kalmaya Çalıştı - Son Dakika
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