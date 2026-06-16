Ordu'da Kuzen Cinayetinde Tutuklama

Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün silahlı kavgada kuzenini öldüren zanlı tutuklandı.
Kadıncık Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, kuzeni Engin Y'yi silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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