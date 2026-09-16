Ordu'da marketlere denetim, son kullanma tarihi geçmiş ürünler satıştan men edildi - Son Dakika
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Ordu'da marketlere denetim, son kullanma tarihi geçmiş ürünler satıştan men edildi

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Ordu\'da marketlere denetim, son kullanma tarihi geçmiş ürünler satıştan men edildi
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Ordu'da zabıta ekiplerinin 19 ilçedeki market denetimlerinde raf ve kasa fiyatı uyuşmazlıkları ile son kullanma tarihi geçmiş ürünler incelendi. Kurallara uymayan ürünler satıştan men edilip el konulurken, ilgili firmalar hakkında idari işlem başlatıldı.

Ordu'da zabıta ekiplerince, marketlere yönelik denetimler sürdürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, 19 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde market reyonlarını kontrol ettiği belirtildi.

Raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar, ürünlerin son kullanma tarihleri ve satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu gibi birçok konuda inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, söz konusu ürünlerin satıştan men edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kurallara uygun olmadığı belirlenen ürünlere el koyan zabıta ekiplerinin, ilgili firmalar hakkında idari işlem başlattığı vurgulandı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğine işaret edilen açıklamada, marketlerde tespit edilen ihlallere ilişkin yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü ifade edildi.

Vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda uyaran zabıta ekiplerinin, karşılaşılan olumsuzlukların "153 Çözüm Merkezi" ile "189 Vergi İletişim Merkezi"ni aramaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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