 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve velilerin desteğiyle yöresel ürünler tanıtıldı. Ayrıca, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı da yapıldı ve öğrenciler araçla ilgilendi. Okul müdürü Kadir Başdağ, etkinliğin amacının öğrencilere yerli ürünleri tanıtmak olduğunu belirtti.

Ordu\'da öğrenciler Yerli Malı Haftası\'nı kutladı
14.12.2023 - 16:12,
Abone Ol

Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu öğretmenleri tarafından öğrenci ve velilerin destekleriyle düzenlenen etkinlikte yöresel ürünler tanıtıldı.

Okulun bahçesine çekilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tanıtımı da yapıldı.

Öğrenciler araca ilgi gösterdi.

Okul müdürü Kadir Başdağ, gazetecilere, Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Okul bahçesine yerli ve milli otomobilimiz Togg'u da getirerek sürpriz yaptık. Biz istedik ki öğrencilerimiz bunları da görsün tanısın, bunları da bilsinler. Çünkü geleceğimiz bu çocuklara emanet." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yerli Malı, Fatsa, TOGG, Ordu, Etkinlik, Otomobil, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika


16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44
Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36
Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:31
Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:26
Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak

Son Dakika
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:31 Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 16:59:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement