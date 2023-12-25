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Ordu'da otomobil dereye uçtu, çift yan yana defnedildi - Son Dakika
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Ordu'da otomobil dereye uçtu, çift yan yana defnedildi

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir cenaze törenine gitmek için yola çıkan çift, otomobillerinin dereye uçması sonucu hayatını kaybetti. Alaattin Bükü ve eşi Nuray Bükü, aynı gün yan yana toprağa verildi.

Ordu\'da otomobil dereye uçtu, çift yan yana defnedildi
25.12.2023 - 13:42,
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ORDU'nun Kumru ilçesinde, bir yakınlarının cenaze törenine giderken otomobilin dereye uçması sonucu hayatını kaybeden Alaattin Bükü (57) ile eşi Nuray Bükü (56), yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün ilçeye bağlı Erikçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Alaattin Bükü yönetimindeki 61 AR 844 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 20 metre savrulduktan sonra dere yatağına yuvarlandı. Bükü'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis bölgede arama çalışması başlattı.

İLÇE GİRİŞİNDEKİ KAMERALAR İNCELENDİ

Yol üzerinde yapılan arama-kurtarma çalışmalarında çiftin izine rastlayaman ekipler, ilçe girişindeki MOBESE görüntülerini izledi.Çiftin ilçeye giriş saatini belirleyen ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını dere kenarında yoğunlaştırdı. Akşam saatlerinde ekipler, dere içerisinde otomobil olduğunu fark etti. İncelemede otomobilin Alaattin Bükü'ye ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile yanında bulunan eşi Nuray Bükü'nün hayatını kaybettiğini belirlendi. Otomobilden çıkarılan çiftin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. 4 çocuğu olan çiftin, Nuray Bükü'nün teyzesinin eşi İsmet Boday'ın cenazesine katılmak için Ordu'nun Ünye ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin ise devam ettiği bildirildi.

CENAZE KUMRU'YA GETİRİLDİ

Alaattin Bükü ile Nuray Bükü'nün cenazeleri yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, Kumru ilçesine getirildi. Çift için burada cenaze töreni düzenlendi. Bükü çifti, Halvacıoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şenyurt Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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