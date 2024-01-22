 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü

Ordu'nun İkizce ilçesinde, karlı ve buzlu yolda kontrolünü kaybeden bir otomobil, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Erdoğan Demir hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu\'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü
22.01.2024 - 13:29,
Abone Ol

ORDU'da, 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdoğan Demir (50), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam, İkizce ilçesi Devecik Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Erdoğan Demir, kontrolündeki 16 AZZ 544 plakalı otomobille, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle virajı dönemeyip, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Erdoğan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Devecik, İkizce, Ulaşım, Ölüm, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:21:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement