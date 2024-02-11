Ordu'da Otomobillerin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Otomobillerin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu\'da Otomobillerin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Zeynel ve Fatma Yağız çifti hayatını kaybederken, 2 sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.02.2024 12:57
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ORDU'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Fatsa'da oturan çocuklarının yanına giden Zeynel (71) ve eşi Fatma Yağız (61) hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Aybastı-Fatsa kara yolu Meşebükü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Zehra Kuru yönetimindeki 52 KB 566 plakalı otomobil ile Emre Yağız (34) idaresindeki 58 ADZ 692 otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile Zeynel Yağız ve eşi Fatma Yağız yaralandı. Yaralılar, Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatsa'da oturan çocuklarının görmek için yola çıkan Zeynep-Fatma Yağız çifti, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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