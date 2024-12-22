Ordu'da Paramedik Çiftin Sürekli Gönüllü Sörfü - Son Dakika
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Ordu'da Paramedik Çiftin Sürekli Gönüllü Sörfü

Ordu\'da Paramedik Çiftin Sürekli Gönüllü Sörfü

Ordu'da sağlık personeli çift, iş stresini atmak için Karadeniz'de kürek sörfü yapıyor.

22.12.2024 11:48
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Ordu'da sağlık personeli karı koca, meslektaşlarıyla Karadeniz'de kürek sörfü (sup) yaparak iş stresinden uzaklaşıyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli Ayfer ve Alper Yarış, su sporlarına duydukları ilgi dolayısıyla üç yıl önce kürek sörfüyle tanıştı.

Paramedik çift, aktivite amacıyla başladıkları sporu, üç arkadaşıyla birlikte sürdürüyor.

Ayfer Yarış, AA muhabirine, 2013'te paramedik olarak çalışmaya başladığını, aynı zamanda ambulans şoförlüğü de yaptığını söyledi.

Eşiyle aynı istasyonda farklı günlerde çalıştıklarını belirten 32 yaşındaki Yarış, denize karşı hep ilgisinin olduğunu ve yüzmeyi çok sevdiğini anlattı.

Yarış, üç yıl önce Antalya'da kürek sörfünü arkadaşıyla denediğini ifade ederek, "Bunu yaparken çok sevdim, çok zevk aldım. Ordu'ya geldiğimde hemen bir sup aldım ve yapmaya başladım. Ordu'da üç senedir sup yapıyorum. Eşimle beraber başladık." dedi.

Kürek sörfünün kendisini çok özgür hissettirdiğini dile getiren Yarış, şöyle devam etti:

"Onu yaparken bütün düşüncelerim kayboluyor. Çok zevk alıyorum, o yüzden yapmayı çok seviyorum. 112'de çalışmak zaten çok zor ve stresli bir iş. Çünkü insanların en zor zamanında yanında oluyorsun, acılarını paylaşıyorsun. Gecemiz gündüzümüz olmuyor. O yüzden stresimizi bu şekilde kürek sörfü yaparak atıyoruz."

Mesai arkadaşlarının da katılmasıyla 5 paramedik kürek sörfü yaptıklarını belirten Yarış, "Bu konuda daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Şu anda 4 kürek sörfümüz var. Çevre illerden de yazın Giresun ve Samsun'dan doktor arkadaşlarımız bize katılıyorlar. Beraber Ordu'nun güzel denizinde sup yapıyoruz. Daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden dernek kurma çalışmalarımız başladı, ilgi duyan herkesi bekliyoruz." diye konuştu.

"Mutluluk veren bir spor"

Alper Yarış ise 2017'de evlendiklerini ifade ederek, "Hem iş hem de ev hayatında beraberiz. Şimdi bu sporda da beraberiz. Bu anlamda hayatımız güzel." dedi.

Kürek sörfünün kendilerine çok faydası olduğunu anlatan 33 yaşındaki Yarış, "Mesleğimiz yoğun ve yorucu. 112 hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yıpratabilen bir meslek. Bunun verdiği stresi atıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte güzel oluyor ve huzur veriyor. Denizin sakinliği, denizde baş başa olmak güzel ve mutluluk verici bir spor." değerlendirmesinde bulundu.

Mesudiye ilçesinde görev yapan Alperen Şener de sürekli bir koşturmaca içerisinde olduklarına işaret ederek, 6 ay önce kürek sörfü yapmak için arkadaşlarına katıldığını ve kendisi için çok güzel geçtiğini kaydetti.

Şener, "Karadeniz'de, Ordu kıyısında bunu yapan insan sayısı çok az. Biz de arkadaşlarla bu işe başladık. Bunu Ordu genelinde biraz duyurmaya başlayalım, sonra Karadeniz'de çoğalmasını istiyoruz. İnşallah daha çok kişiye ulaşırız." şeklinde konuştu.

Sürücülük de yapan paramedik 29 yaşındaki Tuba Saka ise "Boş zamanlarımızda buraya gelip sup yapıyoruz. Bütün stresimizi denizde atıyoruz. Nöbet aralarında geliyoruz. 6 aydır bu sporla ilgileniyorum, çok zevkli." dedi.

Ünye ilçesinde bir yıldır görev yaptığını ifade eden Mustafa Kara da Karadeniz'de kürek sörfüne öncülük etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Kara, dinlenmek için kendilerine eğlenceli bir spor seçtiklerini belirterek, "Yeni insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Gayet eğlenceli ve Karadeniz'de yapılabilecek sporlar arasında. Herkesi bekliyoruz. İş temposunun arasında gayet dinlendirici ve güzel bir spor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karadeniz, Güncel, Yaşam, Spor, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Paramedik Çiftin Sürekli Gönüllü Sörfü - Son Dakika

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