Ordu'da selin yaraları sarılıyor - Son Dakika
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Ordu'da selin yaraları sarılıyor

Ordu'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak sonrası Çaybaşı ve İkizce ilçelerini vuran selin yaraları sarılıyor.

08.07.2024 19:52
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Ordu'da selin yaraları sarılıyor

ORDU - Ordu'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak sonrası Çaybaşı ve İkizce ilçelerini vuran selin yaraları sarılıyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün 7 Temmuz tarihi itibarıyla yaptığı kuvvetli yağış uyarısı sonrası İkizce ilçesine dün 186,7, Ünye ilçesine 89,8, Çaybaşı ilçesine ise 78.43 kilogram yağış düştü. Sağanak, İkizce ve Çaybaşı ilçesini vurdu.

Sağanak yağışın ardından özellikle İkizce ilçesinde kırsal mahallelerde birçok noktada küçük çaplı heyelanlar, yol uçması gibi olaylar yaşandı. İkizce ilçesinin şehir merkezinde bulunan derenin taşması sonucu ise şehrin bir kısamı su altında kaldı, düğün salonu ve yapımı devam eden spor salonunu su bastı. İlçenin toplam 7 mahallesinde hasar meydana geldi.

Çaybaşı ilçesinde ise kırsal mahallelerde dereler taştı, bazı noktalarda yol uçmaları yaşandı. İlçenin 3 mahallesinde heyelanlar meydana gelirken, tarım alanları zarar gördü.

Temizlik çalışmaları başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi 615 personel ve 259 iş makinesi ile bölgede çalışmalarını sürdürürken, ilçe belediyeleri de iş makineleri ve personelleri ile birlikte çalışmalara destek veriyor. Çalışmalar kapsamında dere yatakları, yol temizleme çalışmalar, kapanan yolların açılması ve heyelanlara müdahale çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, yağışların birden başladığını, uzun süredir bu şekilde şiddetli bir yağış ile karşılaşmadıklarını söylediler.

Kaynak: İHA

Çaybaşı, İkizce, Ordu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da selin yaraları sarılıyor - Son Dakika

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