Ordu'da Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayıncık Mahallesi'nde dün kavga ettiği Mustafa Turan Ç'yi (70) tabanca ile ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y'nin (79) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.