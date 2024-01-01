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Ordu'da silahlı saldırı planı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ordu'da silahlı saldırı planı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Ordu Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbar alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Y.I, A.S, S.E. ve E.B'nin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ikametgahlarında 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.

Ordu\'da silahlı saldırı planı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
01.01.2024 - 16:15,
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Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı planladığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit ettikleri zanlılar M.Y.I, A.S, S.E. ile E.B'nin evlerine operasyon düzenledi.

İkametgahlarında yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirildi.

Kaynak: AA
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