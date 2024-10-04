Ordu'da, silahla yaralama ve mala zarar verme olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de ateşli silahla kasten yaralama-6136 sayılı kanuna muhalefet ve mala zarar verme olayı meydana geldi.
Olayın şüphelileri 16'şar suç kaydı bulunan C.K. (33) ve S.A. (29) ile 5 suç kaydı bulunan C.Ş. (31) ve 8 suç kaydı olduğu belirlenen H.A. (30), polisler tarafından olayda kullanılan 4 ruhsatsız tabanca ve 12 fişekle yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.A, C.K. ve S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Silahlı Yaralama: 3 Tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?