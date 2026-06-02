Ordu'da Sokak Hayvanlarına 7 Yılda 25 Bin Tedavi

02.06.2026 11:16
Ordu'daki bakımevinde 7 yılda 25 bin sahipsiz hayvan tedavi edilip rehabilite edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 7 yılda yaklaşık 25 bin sahipsiz hayvanın tedavisi ve bakımı yapıldı.

Karapınar Mahallesi'nde 2019'a kadar klinik olarak hizmet veren merkez, Ordu Büyükşehir Belediyesince yapısı ve kapasitesi genişletilerek modern hale getirildi.

Bünyesine hayvan hastanesi eklenen merkezde yaşam alanı, muayene odası, yoğun bakım ünitesi, laboratuvar, ameliyathane, görüntüleme birimi ve idari bölümler yer alıyor.

Yaklaşık 15 dönüm alanda faaliyet gösteren ve çocuk oyun alanı, bekleme salonu da bulunan merkezde, acil durum gerektiren vakalarda sahipsiz hayvanlara yerinde müdahale edilebilmesi amacıyla hayvan ambulansları da bulunuyor.

Belediye ekiplerince sokaklardan toplanan yaklaşık 500 sahipsiz hayvan merkezde barındırılıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay, AA muhabirine, bakımevinde 4 veteriner hekim, 4 teknisyen, 11 personelle 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini söyledi.

Önceliklerinin hastalanan ve trafik kazası nedeniyle yaralanan hayvanlara müdahale etmek olduğunu ifade eden Karabay, "Bunun dışında saldırgan vakaları sokaktan topluyoruz. Bu hayvanları bünyemizde barındırıyoruz ve beslemelerini yapıyoruz." dedi.

Karabay, kısırlaştırma işlemlerinin düzenli şekilde yapıldığı bilgisini paylaşarak, "Kulak küpesi ve çiplendirme yapılan köpeklerle ilgili aynı zamanda sahiplendirme çalışmaları da yapıyoruz." diye konuştu.

Merkezde 2019'dan bu yana 14 bin 844 hayvanın kısırlaştırıldığını ve günlük ortalama 40 hayvana bu operasyonun yapıldığını belirten Karabay, "Merkezimizde 2019 yılından bu yana yaklaşık 25 bin hayvana hizmet verilmiştir. Hastanede işlemleri tamamlanan hayvanlar 24 saat ünitelerimizde gözlem altında tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Acil durum gerektiren vakalarda hayvan ambulanslarıyla 19 ilçeye hizmet verebildiklerini ifade eden Karabay, tüm sahipsiz hayvanların kendilerine emanet olduğunu vurguladı.

Hiçbir canlıyı sokakta aciz bir durumda bırakmadıklarını dile getiren Karabay, "Nerede bir sahipsiz hayvan varsa, bir aylıktan 15 yaşına kadar olan hiç fark etmez, eğer bize ihtiyacı varsa bizler 7 gün 24 saat yanlarındayız. Her türlü imkanı bulunan bir merkeze sahibiz." dedi.

Ünye'de "Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı" yapılıyor

Öte yandan Ünye Belediyesince "Can Dostlar Mavi-Yeşil Doğal Yaşam Alanı"nın inşa çalışmaları devam ediyor.

Şehirdeki atık gıdaların tesiste granül mamaya dönüştürülerek sahipsiz hayvanların beslenmesinde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

