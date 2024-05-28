Ordu\'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde B.A. ve Ş.A'nın üst aramasında satışa hazır 16 parça halinde 80 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.