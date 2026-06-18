Ordu'da Sülün Salımı ile Biyolojik Mücadele - Son Dakika
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Ordu'da Sülün Salımı ile Biyolojik Mücadele

Ordu\'da Sülün Salımı ile Biyolojik Mücadele
18.06.2026 17:43
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Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, kahverengi kokarcayla mücadele için 1600 sülün doğaya salındı.

Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde, kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele için doğaya 1600 sülün salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Samsun 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Gelemen Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen sülünler, Ünye ilçesindeki Asarkaya Kent Ormanı'nda doğaya bırakıldı.

Veteriner hekim Yunus Emre Aydoğdu, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadeleye devam ettiklerini, ilerleyen zamanlarda doğaya sülün salmayı sürdüreceklerini belirtti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin ve Ali Kemal Mehel ile DKMP Samsun 11. Bölge Müdür Yardımcısı Ekrem Terzioğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım, kafeslerdeki sülünleri doğaya bıraktı.

Öte yandan, Fatsa ilçesine bağlı Yapraklı Mahallesi'nde de doğaya sülün salındı.

Kaynak: AA

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