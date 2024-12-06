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Ordu'da Tarıma Destek Programı

Ordu\'da Tarıma Destek Programı

Ordu'da üreticilere ek gelir sağlayacak destekler sunuldu, tarımsal kalkınma teşvik ediliyor.

06.12.2024 17:46
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Ordu'da üreticilere ek gelir getirici ürün desteği verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediyenin Durugöl yerleşkesindeki programda, tarımda yeşil devrim yaptıklarını söyledi.

Yeşil ekonomi ile ülkenin ve şehrin daha da ileriye gideceğini belirten Güler, "Yeşil ekonomi sayesinde doğduğu yerde doyan insanlar olacağız. Ordu, bakıldığında çok nüfus veren bir şehir. İstanbul'da Ordulular üçüncü sırada yer alırlar." dedi.

Güler, artık yanık gurbet türkülerini söylemeye gerek olmadığını vurgulayarak, "Şehrimizin arazileri bizlere yeter. Son yıllarda yapılan tarımsal kalkınma ve üretimle gurbetten dönüşler arttı ve insanlar artık memleketlerine geri gelmeye başladılar." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak ürün alım garantisi verdiklerini anlatan Güler, "Siz yeter ki üretin. Biz sizin satamadığınız her ürüne talibiz. Dolayısıyla ürettiğiniz bir malın dışarıda kalma ihtimali yok. Siz yeter ki gayret gösterin ve üretim yapın. Biz, dün olduğu gibi bundan sonra da sizi desteklemeye ve yanınızda yer almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kapanma noktasına gelen işletmeye verdikleri desteklerle bugün yılda 45 milyon yumurta üretildiğine işaret eden Güler, üretimle birlikte binlerce insanın AŞ ve iş sahibi olduğunu dile getirdi.

Güler, üretilen yumurtaların Türkiye'nin en büyük zincir mağazaları aracılığıyla satışa sunulduğunu belirterek, "Bu mağazalarda Akkuş fasulyesi, Ordu peynirleri de satılıyor. Yani üretim yapınca karşılığını bir şekilde almış oluyoruz. Kısacası biz düşündük, ürettik ve şimdi de yarışıyoruz." dedi.

Program kapsamında üreticilere, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde 25 ton 5'li karma yem, 3 ton ryegrass tohumu, 7 bin 500 mavi yemiş fidanı ve 25 bin metre damla sulama borusu desteği sağlandı.

Kaynak: AA

Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, ordu, Son Dakika

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