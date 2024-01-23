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Ordu'da Torununu Hastaneye Götürürken Motoru Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Ordu'da Torununu Hastaneye Götürürken Motoru Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde torununu hastaneye götürmek için yola çıkan Mustafa Çalış'ın yönetimindeki hafif ticari araç, çevre yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Çalış, aracını yolun sağına çekerek ailesiyle birlikte indi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç hurda yığınına dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu\'da Torununu Hastaneye Götürürken Motoru Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi
23.01.2024 - 15:36,
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ORDU'da torununu hastaneye götürürken motor kısmından alev alan Mustafa Çalış'ın hafif ticari aracı, kullanılamaz hale geldi.

Fatsa ilçesinden torununu hastaneye götürmek için yola çıkan Mustafa Çalış yönetimindeki 52 ABS 138 plakalı hafif ticari aracın, çevre yolunda seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi. Durumu fark eden Çalış, aracını yolun sağına çekerek ailesi ile birlikte indi. Büyüyen alevler, kısa sürede aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç hurda yığınına dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ordu'da Torununu Hastaneye Götürürken Motoru Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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