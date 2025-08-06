Ordu\'da Trafik Kazası: 16 Yaralı

Ordu'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si ağır 16 kişi yaralandı.

MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, Ünye-Çambaşı kara yolu üzeri Aydıntepe Mahallesi mevkisinde Arif Zengin yönetimindeki 55 ABH 756 plakalı minibüs ile Metehan Doğru idaresindeki 52 ACC 608 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7'Sİ AĞIR 16 YARALI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Süleyman Buğra Özyurt, Yasemin Deniz, Serpil Genç, Davut Moral, Şule Yılmaz, Nihal Çakır, Kadir Öz, Furkan Keskin, Sema Sarıoğlu, Fatma Gelen, Asiye Altun, Yasemin Aydın, Elmas Nazlı ve Sinem Sarıoğlu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 7'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.