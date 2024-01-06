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Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında A.Y. yönetimindeki otomobil dereye yuvarlandı. Kazada sürücü ve beraberindeki iki kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Ordu\'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
06.01.2024 - 17:13,
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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Mesudiye-Ordu kara yolunun Alan Mahallesi mevkisinde A.Y. (50) yönetimindeki 07 V 6858 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

Sürücü ve beraberindeki R.T.Y. (44) ve B.T.M. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA
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