Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi

Ordu\'da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hayati ve Ali Yılmaz'ın cenazeleri, aileleri tarafından defnedildi. Kazada yaralanan bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

19.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toqrağa verildi.

Eymür Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ölen Hayati ve Ali Yılmaz'ın cenazeleri, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Belenyurt Mahallesi'ne getirildi.

Akraba oldukları öğrenilen Hayati ve Ali Yılmaz'ın cenazeleri, ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine vefat edenlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve vatandaşlar katıldı.

Ulubey ilçesine bağlı Eymür Mahallesi mevkisinde dün, Hayati Yılmaz (51) yönetimindeki 52 DK 814 plakalı otomobil ile M.F'nin (34) kullandığı 52 S 0240 plakalı minibüs çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetmişti.

Kazada, minibüste bulunan Duru Fedekartürk (30) ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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