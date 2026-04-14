Ordu'da Turizm Haftası Başladı

Ordu'da Turizm Haftası etkinlikleri kortej yürüyüşüyle başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının eşliğinde gerçekleştirildi.
Ceren Özdemir Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşün ardından Bilgen Çebi Çocuk Halk Dansları Topluluğunca folklor gösterisi sunuldu.
Etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
