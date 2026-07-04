Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Altınordu ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 342 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 34 gram sentetik uyuşturucu, 45 sentetik hap, 2 yivsiz av tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 74 fişek ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 15 zanlıdan 4'ü savcılıktan adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 11'i ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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