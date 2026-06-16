Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında Altınordu ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 sentetik hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ö.E.T, O.P, E.T. ile M.D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.T. ve M.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.E.T. ve O.P. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.