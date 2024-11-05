Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki bir evdeki 2 şüpheli ile otomobilde yapılan aramada 362 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.