Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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ORDU'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ildeki uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. 16 Ekim'de Altınordu ve Ünye ilçelerinde 7 adrese gerçekleştirilen baskınlarda çeşitli miktarlarda sentetik ecza ve metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.O. (41), H.Ç. (39), B.A. (31), İ.İ. (26) ve S.B. (26) tutuklandı, S.O.Y. (26) ve Ş.K. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.