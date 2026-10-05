Ordu Fatsa'da motosiklet devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

Ordu Fatsa'da motosiklet devrildi, sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Cavit Atılkan (21) idaresindeki 28 ADN 109 plakalı motosiklet, Fatsa Sahil Yolu Liman Kavşağı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Atılkan hayatını kaybetti.
Motosiklette bulunan Caner Yavan (21), Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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