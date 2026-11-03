Ordu Fatsa\'da operasyonda 57 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Ordu Fatsa'da operasyonda 57 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Çeşitli adreslerde yapılan aramalarda 57 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çeşitli adreslerde yapılan aramada 57 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.Y, D.A, F.A. ve Ö.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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