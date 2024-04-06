Ordu Fatsa\'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Tekstil Firmasından Alışveriş Yapan Kadın Parasını İade Alamadı

Sivas'ta yaşayan Rabia Yılmaz, ünlü bir tekstil firmasının internet sitesinden verdiği şal siparişini iade etti ancak 2.5 ay geçmesine rağmen parasını alamadı. Şirket tarafından çeşitli bahanelerle oyalanan Yılmaz, binlerce kişinin aynı mağduriyeti yaşadığını belirtti.