Ordu Fatsa'daki Gaga Gölü, 100 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika
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Ordu Fatsa'daki Gaga Gölü, 100 bin kişiyi ağırladı

Ordu Fatsa\'daki Gaga Gölü, 100 bin kişiyi ağırladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından turizme açılan Gaga Gölü, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı. Göl, fotoğraf platformları, piknik masaları ve seyir terasıyla turistlerin tercih ettiği bir mekan haline geldi.

26.08.2024 16:48
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından 3 ay önce turizme açılan Gaga Gölü, bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü, Büyükşehir Belediyesince çevresinde yürütülen çalışmaların ardından mayıs sonunda turizme açıldı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafesindeki göl, fotoğraf platformları, piknik masaları, seyir terasıyla yerli ve yabancı turistlerce tercih edilen mekanlar arasında yerini aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, Gaga Gölü'nün 65 dönümlük bir alanda bulunduğunu söyledi.

Gaga Gölü'nün daha önce herkesin bakıp geçtiği, sıradan ve basit gördüğü bir alan olduğunu belirten Güler, "Biz gölün önce dip temizliğini yaptık, ardından etrafını yeniden düzenledik. Gaga Gölü'nü mutlaka gidilmesi ve görülmesi gereken bir yere dönüştürdük." dedi.

Güler, gölü 3 ayda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydederek, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alanda 35 metrelik iskele kurduklarını ifade eden Güler, "Fotoğraf stüdyosu tarzında bir bölüm yaptık, ayrıca 95 ağaç diktik. Piknik masaları, seyir terası ve aydınlatmalar ile burayı halkın yararlanabileceği bir mesire alanına dönüştürdük." diye konuştu.

Güler, Ordu'da turizm destinasyonlarının sayısını artırmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana Ünye Çamlık, Altınordu Durugöl Tabiat Parkı, Gülyalı Turnasuyu Kordon, Karadeniz'in en yüksek seyir terası Yoroz, Ihlamur ve Erguvan Parkları, Büyük Melet Projesi, Çamlı Köşk, Cumhuriyet Engelsiz Parkı, Tayfun Gürsoy Parkı, Fatsa Bolaman ve Fatsa Yalıköy Park'ı halkın keyifle vakit geçirebileceği yaşam alanına dönüştürdük. Buralar her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği turizm merkezine dönüştü. Turizm yatırımlarımız devam edecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Fatsa'daki Gaga Gölü, 100 bin kişiyi ağırladı - Son Dakika

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