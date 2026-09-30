Ordu Gülyalı\'da otomobilde 3 bin 64 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Ordu Gülyalı'da otomobilde 3 bin 64 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Turnasuyu mevkisinde durdurulan otomobilde ve 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Turnasuyu mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Otomobilde ve şüpheliler S.B. (23) ile F.E'nin (19) üzerinde yapılan aramada, 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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