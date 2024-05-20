Ordu'nun sakin şehrinde Mayıs Yedisi coşkusu - Son Dakika
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Ordu'nun sakin şehrinde Mayıs Yedisi coşkusu

Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde, belediye tarafından organize edilen Mayıs Yedisi Şenlikleri, binlerce vatandaşı bir araya topladı. Yerel sanatçıların konserleri ve etkinliklerle dolu olan festivalde, vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı.

20.05.2024 17:40
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Ordu'nun sakin şehrinde Mayıs Yedisi coşkusu

ORDU - Ordu'nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesinde, belediye tarafından organize edilen Mayıs Yedisi Şenlikleri, binlerce vatandaşı bir araya topladı.

Doğu Karadeniz'de her yıl mahalli bayram olarak kutlanan yüzlerce yıllık geçmişe sahip olan Mayıs Yedisi, Perşembe ilçesinde davul ve zurna eşliğinde kutlandı. Perşembe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaş bir araya gelirken, vatandaşlar için tekne turları düzenlendi. Yerel sanatçılar tarafından verilen konser eşliğinde vatandaşlar keyifli dakikalar yaşadı. Etkinlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince suda gösteriler yapıldı, ardından dalgıçlar tarafından denizde Türk bayrağı açıldı.

"Katılım çok yüksek"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Mayıs Yedisi etkinliklerinde kırsaldaki vatandaşların sahil kasabasına indiğini söyledi. Festivalde farklı etkinliklerin düzenlendiğini belirten Albayrak, katılımın oldukça fazla olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımız ücretsiz tekne turlarından da faydalandığı, denize kavuştuğu, baharın gelişini kutlamış olduğu çok güzel bir festival. Katılım bu yıl gerçekten çok yüksek. Vatandaşlarımız ile birlikte olarak kaymakamımız, bürokratlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın da katılımıyla güzel bir etkinlik oldu. İnşallah önümüzdeki yıl bu etkinlikleri taçlandırarak daha güzelini yapmış olacağız" dedi.

Vatandaşlar ise her yıl düzenli olarak Mayıs Yedisi kutlama etkinliklerine katıldıklarını, ilçede düzenlenen bu tür organizasyonların kendilerini mutlu ettiğini söylediler.

Kaynak: İHA

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