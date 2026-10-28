Ordu Ulubey\'de 10 tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin ihbar üzerine Ulubey ilçesine bağlı Kadıncık ve Uzunmahmut mahallelerinde operasyon düzenledi.

Ekipler, iki şüphelinin ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 17 şarjör, çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirdi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 2 torna makinesi ile çeşitli tabanca ve tüfek malzemeleri bulundu.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.