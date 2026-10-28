Ordu Ulubey\'de 10 tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Ordu Ulubey'de 10 tabancanın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Ordu Ulubey'de silah ve mühimmat kaçakçılığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 17 şarjör ile 2 torna makinesi ele geçirildi.
Ordu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin ihbar üzerine Ulubey ilçesine bağlı Kadıncık ve Uzunmahmut mahallelerinde operasyon düzenledi.
Ekipler, iki şüphelinin ev ve araçlarında yaptıkları aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 17 şarjör, çok sayıda fişek ve bıçak ele geçirdi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 2 torna makinesi ile çeşitli tabanca ve tüfek malzemeleri bulundu.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?