Ordu Ünye'de alzheimer hastası Hüseyin Uzun'u arama çalışmaları 3 gündür sürüyor - Son Dakika
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Ordu Ünye'de alzheimer hastası Hüseyin Uzun'u arama çalışmaları 3 gündür sürüyor

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Ordu Ünye\'de alzheimer hastası Hüseyin Uzun\'u arama çalışmaları 3 gündür sürüyor
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Ordu'nun Ünye ilçesinde alzheimer hastası Hüseyin Uzun, 27 Ekim Salı günü gezmek için çıktığı evinden ayrıldı; kendisinden 3 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Uzun'u bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden 3 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Hüseyin Uzun'un (73), bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Uzun'un evinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünye ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Hüseyin Uzun, 27 Ekim Salı günü, gezmek için evinden çıktı. Bir daha geri dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Uzun'un evinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Ekiplerin kayıp Hüseyin Uzun'u bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ordu Ünye'de alzheimer hastası Hüseyin Uzun'u arama çalışmaları 3 gündür sürüyor - Son Dakika
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