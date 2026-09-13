Ordu Ünye'de devrilen tarım aracının sürücüsü Hüseyin Coşdan hayatını kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde 'patpat' adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Hüseyin Coşdan hayatını kaybetti. Saylan Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden 67 yaşındaki Coşdan'ın cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hüseyin Coşdan (67) idaresindeki "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, Saylan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Coşdan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Coşdan'ın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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