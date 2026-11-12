Ordu Ünye'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşünde ölen çocuğun fotoğrafları taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Ünye'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşünde ölen çocuğun fotoğrafları taşındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Ünye\'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşünde ölen çocuğun fotoğrafları taşındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ordu'nun Ünye ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV gönüllüleri ve esnaf odasının işbirliğiyle farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar, 2021'de 4,5 yaşında lösemiden hayatını kaybeden çocuğun fotoğrafları ve turuncu balonlarla Yüzüncüyıl mevkisine yürüdü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Ünye Rotary Kulübü, Ünye Terziler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Gönüllüleri Ünye İyilik Grubu işbirliğinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, 2021'de 4,5 yaşında lösemiden hayatını kaybeden Alp Çubukçu'nun fotoğrafları ve çeşitli dövizler ile turuncu balonlar taşıyan grup, Yüzüncüyıl mevkisine yürüdü.

Alp Çubukçu'nun babası Ahmet Çubukçu, gazetecilere, yürüyüşün yoğun katılımla büyük bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyledi.

Oğlunun 14 aylık mücadelenin ardından hayatını kaybettiğini anlatan pilot Ahmet Çubukçu, "Bu süreçte oğlum ve arkadaşları bana öyle şeyler gösterdiler ki o minik yüreklerin ölüm karşısındaki vakur tavrı ve büyük çabası hastane odalarında, silik anılarda kalmasın istedim. O hikayeyi anlatmaya değer buldum. Ondan dolayı da burada sizlerle beraberiz." dedi.

Çubukçu, tedavi sürecinde kendilerine destek sağlayan LÖSEV'in yetkililerine ve yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerSivil ToplumEtkinliklerSağlıkGüncelÜnyeOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Motorine indirim bekleyenlere kötü haber Hesaplar alt üst oldu Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
13:23
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi
Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
13:12
Belçika maçında Arda Güler’e serbest rol: Yalçın’ın iki sistemli planı
Belçika maçında Arda Güler'e serbest rol: Yalçın'ın iki sistemli planı
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:28:55. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu Ünye'de Lösemili Çocuklar Haftası yürüyüşünde ölen çocuğun fotoğrafları taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android