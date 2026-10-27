Ordu Ünye\'de operasyonda kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı yakalandı

Ordu Ünye'de operasyonda kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı yakalandı. Gerekli işlemleri yapılan hükümlü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan uyruklu hükümlünün yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir eve operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı bulunan Gürcistan vatandaşının Ünye ilçesinde yakalandığı ve bu kişinin gerekli işlemler yapılarak Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?