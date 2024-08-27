Ordu Valisi, akciğer kanseri teşhis cihazı için bağış yapan çifti kutladı

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Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 milyon lira bağışta bulunarak akciğer kanserine yönelik erken tanı koyma özelliği bulunan cihaz alınmasını sağlayan çifti kutladı.

Vali Erol, Almanya'da yaşayan Ordulu Sedat ve Sebanur Akyürek çiftini makamında ağırladı.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Özerhan Özer, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ali Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette Vali Erol, yaptıkları bağışla hastaneye bronkoskopi cihazı alınmasını sağlayan çifte teşekkür belgesi takdim etti.

Erol, örnek davranışlarından dolayı Akyürek çiftini kutladı.

Sedat Akyürek, 50 yıldır Almanya'da yaşadığını belirterek, bağış yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sebanur Akyürek de Vali Erol'a teşekkür etti.