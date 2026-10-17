Ordu Valisi Erol, Muhtarlar Günü mesajında muhtarları çözüm ortağı olarak niteledi

Ordu Valisi Muammer Erol, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, devlet ve millet arasında köprü vazifesi gören muhtarlık müessesesinin, yerel yönetim anlayışının en köklü ve temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların, vatandaşların dertleriyle dertlenen, sevinçlerine ortak olan ve mahallelerin her türlü ihtiyacını yerinde tespit ederek kamu kurumlarına ilettiklerini aktaran Erol, muhtarların kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve adil bir şekilde ulaştırılmasında mesai gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını kaydetti.

Tarihi boyunca devlet-millet bütünleşmesinin en samimi temsilcisi olan muhtarların, hem merkezi idarenin sahadaki en güçlü çözüm ortağı hem de mahallelerin huzur, güven ve esenliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Erol, en büyük güçlerinin muhtarlarla yürüttükleri yakın ve gayretli iş birliği olduğunun altını çizdi.

Erol, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, ahirete irtihal eden muhtarlara ise Allah'tan rahmet diledi.