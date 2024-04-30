Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Erol, mesajında bu anlamlı günü daha iyi bir gelecek için ter akıtan işçi ve emekçilerle birlikte kutladıklarını belirtti. Ayrıca, işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özverinin ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarda ilerleme kaydetmesine katkı sağladığını vurguladı. Erol, emeğe gereken değeri vermenin sosyal bir sorumluluk olduğunu ifade etti ve tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerle kutladığını belirtti.

30.04.2024 12:02
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Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği gün olduğunu belirtti.

Bu anlamlı günü daha iyi bir gelecek için ter akıtan, sosyal ve ekonomik gelişmenin temel gücü olan işçi ve emekçilerle birlikte kutladıklarını aktaran Erol, işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özverinin, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarda ilerleme kaydettiğini ve önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

Bu nedenle emeğe gereken değeri vermek ve korumanın sosyal bir sorumluluk olduğuna işaret eden Erol, "Milletimizin geleceğe refahla ulaşması için alın teri döken emekçilerimizin, maden ocaklarından atölyelere, tarlalardan fabrikalara uzanan fedakarlık öyküleri, ülkemizin kalkınmasında saygın bir yere sahiptir. İçimizdeki emek kahramanları, her koşulda güvenli yarınlarımızın inşası için çalışmış, milletimiz adına inanç ve azmin destekçisi olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Erol, özverili çalışmalarıyla ilin ve ülkenin gelişme ve kalkınma hamlelerine büyük katkı sağlayan, toplumun belkemiği ve üretimin en önemli unsuru olan işçilerin, ülkenin barış, huzur ve refah ortamına erişmesinde önemli rol oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapma doğrultusunda hızla ilerleyen ülkemizin temelinde çalışan, hayatını alın teri ve emeğiyle çalışarak kazanmaya adayan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günün barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir bayram havasında kutlanması temennisiyle tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlık, huzur ve barış dolu günler diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu Valisi Muammer Erol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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