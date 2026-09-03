Ordu Valisi Muammer Erol Gürgentepe ve Gölköy ilçelerini ziyaret etti

Ordu Valisi Muammer Erol, Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Gürgentepe ilçesini ziyaret eden Erol, Kaymakam Atilla Mete'den ilçenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Yapımı devam eden Hükümet Konağı ve Gürgentepe Öğretmenevi inşaatlarını inceleyen Erol, inşası tamamlanan Gençlik Merkezini de gezdi.

Erol, Gürgentepe Adliyesi, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.

Gölköy Kaymakamı Ataberk Altun'u da makamında ziyaret eden Vali Erol, Gölköy Adliyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığında temaslarda bulundu.