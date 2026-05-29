Ordu ve Giresun'da Şiddetli Yağış Etkili
Ordu ve Giresun'da Şiddetli Yağış Etkili

29.05.2026 18:09
Ordu ve Giresun'da şiddetli yağışlar nedeniyle taşkın ve toprak kaymaları meydana geldi.

Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da gece saatlerinde başlayan yağışın ardından Perşembe ilçesindeki bazı iş yerlerini su bastı.

Hamidiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir kafede yağış nedeniyle hasar oluştu. Belediye ekipleri ve iş yeri çalışanları, kafede temizlik çalışması yaptı.

Mahalle muhtarı Tarık Arslantürk, yağış nedeniyle Molla Deresi'nin ikinci kolunun taştığını söyledi.

Bu nedenle bazı iş yerlerini su bastığını ifade eden Arslantürk, Büyükşehir ile Perşembe belediyelerine bağlı ekiplerin söz konusu alanlara müdahale ettiğini belirtti.

Altınordu ilçesindeki Düz Mahalle'de yağışın ardından toprak kayması meydana geldi, bölgede iş makinesi aracılığıyla temizlik çalışması yapıldı. İlçeye bağlı Bülbül ve Civil derelerinde de su debisi yükseldi, polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kentteki yağış aralıklarla devam ediyor.

Giresun'da taşkın sonucu kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Kovanlık beldesi ile ulaşımın sağlandığı kara yolu derenin taşması nedeniyle kapandı.

Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu kara yolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olan yağışlar ve kar erimeleri sonucunda derelerin debisinde artış yaşandığı belirtildi.

Olası olumsuzluklara karşı dere yataklarına yaklaşılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Kıyı şeritlerinde tedbirli olunuz. Yetkili kurumlarımızın yapacağı resmi uyarıları takip ediniz. Güvenliğiniz, bizim önceliğimizdir. Lütfen uyarılara dikkat edelim." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

